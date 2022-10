Gioco carnevalesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco carnevalesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Gioco carnevalesco

Adottato come termine che così come è avvenuto per "halloween" nel periodo carnevalesco, o santa claus/babbo natale, pur essendo una parola originaria della...

Normale edizione di scherzi a parte, è andato in onda uno scherzo con protagonisti dei nip, persone comuni che fanno uno scherzo per "vendicarsi" o fare...