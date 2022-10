Formaggio usato in dolci come cannoli o pardulas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formaggio usato in dolci come cannoli o pardulas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RICOTTA

Significato/Curiosita : Formaggio usato in dolci come cannoli o pardulas

Serie, vedi ricotta (personaggio). la ricotta (dal latino recocta)[senza fonte] è un latticinio che si ottiene dal siero di latte. la ricotta, pur essendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con formaggio; usato; dolci; come; cannoli; pardulas; formaggio valdostano; formaggio dell ltalia centrale; Un formaggio vaccino tipico del Piemonte; formaggio della Romagna; Indumento senza maniche usato dai vogatori; usato per dipingere, con setole di cinghiale; Rallentatore usato per esaminare una scena; Il calco usato in spiaggia dai bimbi; dolci freddi tipicamente estivi in coni o coppette; La fiera dolci aria di Perugia; Lievi e dolci come certi vini; Pianta usata come dolci ficante ipocalorico; Un opera come il Nabucco; come un vino dolce adorabile; Rapido come un lampo; Lavoratori come i muratori; Con quella di pecora si farciscono i cannoli ; Il ripieno dei cannoli siciliani; Fa cannoli e crostate; Prodotti come bignè e cannoli ; Cerca nelle Definizioni