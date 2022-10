Fondamentalisti islamici studenti del Corano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fondamentalisti islamici studenti del Corano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TALEBANI

Significato/Curiosita : Fondamentalisti islamici studenti del corano

Giudicato blasfemo da parte dei regimi islamici fondamentalisti dall'epoca, tra cui l'iran. la pubblicazione del libro provocò una fatwa di khomeyni che...

I talebani o talibani (in lingua pashtu e in persiano , "aleban", plurale di aleb, ossia "studenti/studente") sono un'organizzazione politica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

