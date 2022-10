Fili che adornano i bordi dei tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fili che adornano i bordi dei tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRANGE

Significato/Curiosita : Fili che adornano i bordi dei tessuti

Stereotipi. le immagini di dèi ed esseri mitologici vengono ridotte a figure di complemento presenti su abiti o accessori che adornano i leader della comunità...

Significati, vedi frangia (disambigua). la frangia è un ornamento tessile posto sul bordo di capi d'abbigliamento o pezzi d'arredamento. le frange strutturali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

