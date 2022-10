Si è fatta prima del raccolto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si è fatta prima del raccolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEMINA

Significato/Curiosita : Si e fatta prima del raccolto

Percentuale di raccolta differenziata nonché la qualità del materiale raccolto in modo differenziato, in quanto il corretto conferimento dei rifiuti è subordinato...

Semenzaio e dalla giusta profondità di semina, infine regolando l'umidità e la temperatura ai valori ottimali. la semina può avvenire nel campo, in precedenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con fatta; prima; raccolto; fatta per voi; Viene fatta per obbedire a un obbligo formale; Munire di una struttura fatta a maglie; Falsificata, contraffatta ; prima te dal muso allungato; Si usava per pagare in Spagna prima del 1999; Le scuole prima rie ne hanno cinque; Band di Manu Chao prima della carriera solista; Il raccolto del foraggio; Rovina il raccolto ; Sotto un olivo secolare ho trovato e raccolto alcuni ovoli; Abbondante come un raccolto ; Cerca nelle Definizioni