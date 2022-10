In estate, il periodo di caldo più afoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In estate, il periodo di caldo più afoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANICOLA

Significato/Curiosita : In estate, il periodo di caldo piu afoso

Rappresenta il periodo di caldo afoso e opprimente delle ore centrali della giornata, caratterizzato da alti valori di temperatura e umidità e assenza di vento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi canicola (disambigua). la canìcola (o solleone come sinonimo) rappresenta il periodo di caldo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con estate; periodo; caldo; afoso; Lavorano molto d estate ; Testate per provarne la validità; L inizio dell estate ; Fa sbuffare d estate ; Sottoperiodo inferiore del giurassico; Relativa a un periodo dell era mesozoica; Un periodo di fame; Per un certo periodo si è chiamata Lega Pro; Si esegue a ferro caldo ; caldo afoso; caldo giubbotto con cappuccio; Bricchi per un caldo infuso; Caldo afoso ; Relativo al periodo afoso dell estate; Cerca nelle Definizioni