Esiziale, micidiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esiziale, micidiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Esiziale, micidiale

Notturna e pesantemente armato. l'usaf da parte sua disponeva di un altro micidiale caccia a lungo raggio, il lockheed p-38 lightning, dotato di notevole...

L'iniezione letale è uno strumento per l'esecuzione delle condanne a morte, utilizzato in vari stati odierni, tra cui gli stati uniti d'america, per eseguire...