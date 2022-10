Erba aromatica estiva, ingrediente base del pesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erba aromatica estiva, ingrediente base del pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BASILICO

Significato/Curiosita : Erba aromatica estiva, ingrediente base del pesto

Disambiguazione – "basilico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi basilico (disambigua). il basilico (ocimum basilicum, l., 1753) è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

