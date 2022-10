L Elio di Sardegna come un infanzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Elio di Sardegna come un infanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VITTORINI

Significato/Curiosita : L elio di sardegna come un infanzia

Viaggio in sardegna, che vinse il premio indetto dall'"infanzia" e che sarà poi ristampato da mondadori, con il titolo sardegna come un'infanzia, nel 1952...

Modo di far ottenere a vittorini un impiego come addetto al pagamento degli stipendi in una ditta di costruzioni stradali. vittorini e la moglie si trasferirono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

