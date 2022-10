Il doppio del raggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il doppio del raggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIAMETRO

Significato/Curiosita : Il doppio del raggio

Circonferenza passando per il centro; tali punti sono detti opposti. misura il doppio del raggio rappresentando la corda massima e la sua relazione con la circonferenza...

Tridimensionale. i punti della sfera uniti dal diametro sono detti antipodali. in topologia il diametro di un insieme in uno spazio metrico è definito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

