Divisa... omogenea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divisa... omogenea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : UNIFORME

Significato/Curiosita : Divisa... omogenea

Principale: urbanistica in italia. le zone territoriali omogenee in italia sono le zone in cui viene diviso un territorio comunale, nell'ambito della cosiddetta...

Di o su uniforme wikizionario contiene il lemma di dizionario «uniforme» wikimedia commons contiene immagini o altri file su uniforme uniforme, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con divisa; omogenea; La misura della divisa dell evaso; Politicamente è divisa fra i Paesi Bassi, la Germania e la Danimarca; Vi precedono in divisa ; Si passava in divisa ; Particolare miscela omogenea liquida; Rendere più liscia e omogenea la pasta per il pane; Una comunità omogenea ; Una distesa omogenea e uniforme; Cerca nelle Definizioni