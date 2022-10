Diventato più scabro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diventato più scabro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : IRRUVIDITO

Significato/Curiosita : Diventato piu scabro

Capacità. tuttavia il tratto del suo disegno si trasforma, si fa più incisivo, scabro e si depura della vaporosità del rococò. le copie delle tele del...

Dell'applicazione, la sede in cui è incastonata la pasta vitrea è un incavo irruvidito, scandito e innervato da una griffe in rilievo di forma svasticoide, con... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con diventato; scabro; Il Paolo diventato famoso con Bim Bum Bam; Un attore diventato presidente degli Stati Uniti; Il fiore diventato simbolo dell 8 marzo; Il mostro favoloso che è diventato simbolo delle illusioni degli uomini; scabro so, irto di difficoltà; Acerbo, scabro ; scabro so; Pieno di difficoltà o scabro so; Cerca nelle Definizioni