Dittatore italiano che si alleò con Hitler - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dittatore italiano che si alleò con Hitler. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MUSSOLINI

Significato/Curiosita : Dittatore italiano che si alleo con hitler

Subito dopo la svezia si dichiarò neutrale e la finlandia si alleò con la germania; hitler si garantì così i rifornimenti di ferro dalla svezia attraverso...

Disambiguazione – "mussolini" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mussolini (disambigua). benito amilcare andrea mussolini (dovia di predappio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con dittatore; italiano; alleò; hitler; Così è il potere del dittatore ; Il Benito dittatore nato a Predappio; Tiranno, dittatore ; Il Generalissimo Franco, dittatore spagnolo; I Neri gruppo vocale italiano che canta a cappella; Matteo, tennista italiano ; Noto cabarettista e attore italiano ; Il nome di Raimondo, stand up comedian italiano ; L amante storica di hitler ; Costruzione come quella in cui si suicidò hitler ; Saggio scritto da Adolf hitler pubblicato nel 1925; Lo furono Mussolini, Stalin e hitler ; Cerca nelle Definizioni