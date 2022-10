I ditoni delle mani unità di misura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I ditoni delle mani unità di misura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POLLICI

Significato/Curiosita : I ditoni delle mani unita di misura

Quando i legionari furono impiegati nella costruzione di almeno quattro strade, alcune delle quali penetravano nell'interno, nel territorio dei ditoni e dei...

Utilizzato il pollice gas che ha un diverso valore, pari a 33,8 mm). come scala di misurazione: un palmo (hand) = 4 pollici una bna (b) = 9 pollici un piede... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con ditoni; delle; mani; unità; misura; I ditoni ... verso l'alto nei like dei social; Regione italiana della Ferrero e delle Langhe; Vivace e animata vita notturna delle città; Stato insulare del Pacifico a nord delle isole Figi; Sostanza molle delle ossa; Vuole soddisfarla... chi ha smani a di sapere; Si mani festa se il pancreas non produce insulina; Si strofina tra le mani per lavarle; Robot che imitano gli umani ; L unità di peso per l affettato; L unità periferica greca con Patrasso; Esclusione dalla comunità ecclesiastica; Un unità di misura anglosassone; misura zione delle precipitazioni atmosferiche; Un unità di misura anglosassone; misura lineare anglosassone; Pentola dai bordi di media misura e fondo largo; Cerca nelle Definizioni