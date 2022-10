Dispositivo elettronico desktop o portatile ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo elettronico desktop o portatile ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPUTER

Significato/Curiosita : Dispositivo elettronico desktop o portatile ing

Olivetti praxis 20 (1983), portatile, disegnata da mario bellini olivetti praxis 30 (1980), portatile olivetti praxis 35 (1980) portatile, disegnata da mario...

Un computer (pronuncia italiana: /kom'pjuter/, km-, -'pu-, -tr), in italiano anche noto come elaboratore, calcolatore o, più raramente, computiere o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

