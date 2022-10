Si dice per rispondere al telefono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice per rispondere al telefono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PRONTO

Significato/Curiosita : Si dice per rispondere al telefono

pronto – singolo di snoop dogg del 2010 pronto – romanzo di elmore leonard del 2010... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

