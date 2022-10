Daria che ha presentato L assedio su Nove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Daria che ha presentato L assedio su Nove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BIGNARDI

Significato/Curiosita : Daria che ha presentato l assedio su nove

Per assedio o per fame o per espugnazione, con andare con artiglieria alle mura», esaminate diverse soluzioni, si esprime favorevole a un assedio di «un...

Citazioni di o su daria bignardi wikimedia commons contiene immagini o altri file su daria bignardi (en) opere di daria bignardi, su open library, internet... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

