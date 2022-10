Dar da mangiare ai neonati... con l aeroplanino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dar da mangiare ai neonati... con l aeroplanino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMBOCCARE

Significato/Curiosita : Dar da mangiare ai neonati... con l aeroplanino

De la concorde, si diresse poi lungo cours la reine e cours albert per imboccare il tunnel di place de l'alma. alle 00:23, l’autista perse il controllo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con mangiare; neonati; aeroplanino; Per gli Inglesi è... mangiare ; Si passa sulla tovaglia una volta finito di mangiare ; Preparare da mangiare ; Locale in stile rustico dove mangiare o bere; Lamenti di neonati ; Un giocattolo rumoroso per neonati ; Si occupava di neonati ; Lo emettono i neonati ; Cerca nelle Definizioni