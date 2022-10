Un crostaceo che è anche... una salvezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un crostaceo che è anche... una salvezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCAMPO

Significato/Curiosita : Un crostaceo che e anche... una salvezza

Legati alla salvezza, ma a quelli della chiesa trionfante. nelle due nicchie sono presenti mosaici che rappresentano una traditio legis e una traditio clavium...

Coordinate: 40°54'00n 14°14'24e / 40.9°n 14.24°e40.9; 14.24 scampia ([kam'pi] in napoletano) è un quartiere di napoli, situato nell'area nord della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

