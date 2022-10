Un cosmetico che dà colore alle guance - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cosmetico che dà colore alle guance. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FARD

Significato/Curiosita : Un cosmetico che da colore alle guance

Del colore, chiamata anche armocromia, o analisi del colore personale, analisi del colore stagionale o corrispondenza della tonalità della pelle, è un termine...

Disambiguazione – se stai cercando il termine islamico, vedi far. il fard, anche detto blush (dall'inglese "arrossire") o belletto, è un cosmetico utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Disambiguazione – se stai cercando il termine islamico, vedi far. il fard, anche detto blush (dall'inglese "arrossire") o belletto, è un cosmetico utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con cosmetico; colore; alle; guance; cosmetico maschile per il post rasatura; Prodotto cosmetico ; Il cosmetico di De Gregori; cosmetico da palpebra; Roccia magmatica di colore rosso-violaceo; Un colore ... antracite; Un colore dell arcobaleno; Fascia tricolore dei sindaci; Attrice, balle rina e cantante del varietà fra; Farfalle , formiche, coccinelle..; Ralle ntatore usato per esaminare una scena; Passare dalle __ alle stalle ; Lisciare... le guance ; Si formano sulle guance dei bimbi; Si allungano sulle guance a chi non si rade; Si dice di guance morbide e rotonde;