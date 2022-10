Così fu considerato Giordano Bruno dalla Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così fu considerato Giordano Bruno dalla Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERETICO

Significato/Curiosita : Cosi fu considerato giordano bruno dalla chiesa

Stai cercando altri significati, vedi giordano bruno (disambigua). giordano bruno, alla nascita filippo bruno (nola, 1548 – roma, 17 febbraio 1600),...

L'eresia e l'eretico: «l'eretico (che è anche sempre fanatico) non è colui che ama troppo la verità; nessuno può amare troppo la verità. eretico è colui... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

