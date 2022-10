Corpo paramilitare della rivoluzione islamica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpo paramilitare della rivoluzione islamica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASDARAN

Significato/Curiosita : Corpo paramilitare della rivoluzione islamica

Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica (in persiano , "sepah-e pasdaran-e enghelab-e eslami"), meglio noto con l'espressione...

, "sepah-e pasdaran-e enghelab-e eslami"), meglio noto con l'espressione guardiani della rivoluzione o, dal farsi, pasdaran, è un organo militare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con corpo; paramilitare; della; rivoluzione; islamica; Riserva di cibo o guardia del corpo ; Trattamento di pressioni e strofinamenti sul corpo ; Un corpo ... come quello del David di Michelangelo; Tremolio lungo il corpo , per freddo o paura; Gruppo paramilitare sciita basato in Libano ara; L orso del libro della giungla; Henry della politica usa; Peli della coda del cavallo; Finestra della nave; Il Tosco che guidò una rivoluzione popolare a Bologna; Una vittima regale della rivoluzione francese; Fine di rivoluzione ; Diede inizio alla rivoluzione culturale; Capo religioso e politico della umma islamica ; Decorazioni geometriche dell arte islamica ; Così erano detti i nizariti, una setta islamica ; Corrente islamica di maggioranza in Iran; Cerca nelle Definizioni