Un corpo... come quello del David di Michelangelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un corpo... come quello del David di Michelangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARMOREO

Significato/Curiosita : Un corpo... come quello del david di michelangelo

Il david è una scultura realizzata in marmo (altezza 520 cm incluso il basamento di 108 cm) da michelangelo buonarroti, databile tra il 1501 e l'inizio...

Dimensioni geometriche. le principali tecniche di lavorazione di superfici marmoree sono: lucidatura – levigatura: per la lucidatura dei prodotti finiti e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con corpo; come; quello; david; michelangelo; Tremolio lungo il corpo , per freddo o paura; Si dice che il corpo sia quello dell anima; Una perforazione decorativa sul corpo ing; I territori stranieri incorpo rati in una Nazione; Cattiva come una mela avariata; Intrattenitori come Ficarra e Picone; come il cinema ma dal vivo; come il naso di Dante Alighieri; quello d orchestra guida e conduce i musicisti; Per Gramsci c era quello della volontà; quello di Ems causò la guerra franco-prussiana; A quello di lavoro ci si gioca l assunzione; Fu la prima capitale del regno di david ; Un opera come il david di Michelangelo; david filosofo; Fu vittima di david ; L affrescò michelangelo Buonarroti; Un opera come il David di michelangelo ; michelangelo Merisi o __; Il michelangelo fra i registi; Cerca nelle Definizioni