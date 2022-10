Controllare, passare in rassegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Controllare, passare in rassegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VAGLIARE

Significato/Curiosita : Controllare, passare in rassegna

La famiglia, che prende il nome dal comune o dal quartiere in cui opera e mira a controllare direttamente o indirettamente tutte le attività economiche...

Nella raccolta di dati empirici sotto la guida delle ipotesi teoriche da vagliare e nella analisi rigorosa, logico-razionale e, dove possibile, matematica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con controllare; passare; rassegna; controllare , dominare; Ogni tanto è meglio farsela controllare ; controllare ... bilance; Si sollevano per controllare l olio del motore; Lo sono i crediti che possono passare di mano; passare a miglior vita; passare da parte a parte; Quello aeroportuale indica la porta attraverso cui passare per imbarcarsi su un aereo; Accettare con rassegna zione; Se la mette in pace il rassegna to; Contrassegna ta; Famosa rassegna d arte contemporanea di Venezia;