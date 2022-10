Vi si conserva il sangue per le trasfusioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si conserva il sangue per le trasfusioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EMOTECA

Significato/Curiosita : Vi si conserva il sangue per le trasfusioni

Jennifer walters è un avvocato che, dopo un attentato, ha ricevuto una trasfusione di sangue d'urgenza da suo cugino, bruce banner, e ha acquisito una versione...

Sangue intero vi si custodiscono, in appositi armadi refrigerati chiamati emoteche, anche i singoli emocomponenti per sopperire a tutte le necessità trasfusionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con conserva; sangue; trasfusioni; Soluzione di sale e acqua per conserva re cibi; Tali sono i pomodori spesso conserva ti sott olio; conserva re merce nella nave; Si conserva no religiosamente; Carenza di globuli rossi nel sangue ; Un risultato delle analisi del sangue ; Piccole masse di sangue rappreso; Esame per stabilire il numero di globuli nel sangue ; Prodotti per le trasfusioni ; Quelle di sangue servono per le trasfusioni ;