In conformità, concorde: all __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In conformità, concorde: all __.

Soluzione 7 lettere : UNISONO

Significato/Curiosita : In conformita, concorde: all __

Attribuisce il relativo potere; conformità sostanziale, che comporta un ulteriore approfondimento rispetto alla conformità formale: si fa infatti riferimento...

Si dice unisono il rapporto tra due voci o parti che hanno il medesimo suono nello stesso tempo. è il rapporto di uguaglianza tra suoni di medesima frequenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con conformità; concorde; La conformità alle leggi; Attestare la conformità di un oggetto alle norme; conformità all'originale; Indica la conformità del prodotto a norme europee; Idealmente concorde ; Coerente, concorde | Venerdì 26 novembre 2021; In Place de la concorde ce n'è uno di Luxor; Compatto, concorde ; Cerca nelle Definizioni