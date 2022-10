Con bastoni, ori e coppe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con bastoni, ori e coppe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPADE

Significato/Curiosita : Con bastoni, ori e coppe

Spagnoli, con i semi di bastoni (a volte chiamati anche mazze), coppe, denari (detti anche ori) e spade e con le figure fante (o donna), cavallo e re; in...

Vedi spada (disambigua). disambiguazione – "spade" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi spade (disambigua). una spada (dal greco spathe...

