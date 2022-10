Come un tavolo prenotato al ristorante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un tavolo prenotato al ristorante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISERVATO

Significato/Curiosita : Come un tavolo prenotato al ristorante

Dipendenti, il ristorante à la carte era accessibile ai passeggeri di prima classe. a differenza del salone per le cene, questo ristorante permetteva di...

Il coito riservato (dal latino coitus reservatus, o "coito salvo"), conosciuto anche come continenza maschile, o karezza nei paesi anglosassoni, è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

