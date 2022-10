Come un cartellone attaccato al muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un cartellone attaccato al muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : AFFISSO

Significato/Curiosita : Come un cartellone attaccato al muro

un forte temporale lo porta ad attraverso in macchina una grande città, dove rimane bloccato in un ingorgo. in attesa nel traffico vede un cartellone...

Genericamente affisso un elemento che si aggiunge a una parola per formarne un'altra. nella grammatica normativa tradizionale si distinguono tre tipi di affisso: prefisso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

