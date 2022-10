Come l acqua che cade dal cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come l acqua che cade dal cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIOVANA

Significato/Curiosita : Come l acqua che cade dal cielo

Recita nella serie un passo dal cielo a fianco di terence hill, con il quale aveva già lavorato nella serie don matteo. acqua e sapone, regia di carlo verdone...

La piovana è una commedia della terza fase scrittoria del ruzante, fase più classicheggiante. il classico viene applicato al dialetto padovano. nel prologo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con come; acqua; cade; cielo; Membri della società segreta come Ugo Foscolo; L Elio di Sardegna come un infanzia; come un componimento difficile da comprendere; Vitigno nero francese diffuso come il Merlot; Palloncino pieno d acqua per fare scherzi; Abitazioni sull acqua ; Cotti in acqua calda; Fare acqua ... dagli occhi; Una cade nza da estratto conto; Prezioso ornamento che ricade sul petto; Frammenti di stelle cade nti; Un elemento sintetico che decade in pochi millesimi di secondo; È sempre puntato verso il cielo ; Azzurri come il cielo ; L angolo utile ad individuare un corpo in cielo ; Luogo di estrazione a cielo aperto; Cerca nelle Definizioni