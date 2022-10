Colpito da un virus, infermo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpito da un virus, infermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMMALATO

5 del secondo dei libri dei re della tanakh. secondo il racconto, era ammalato di tzaraath. quando una giovane schiava ebrea rivelò alla moglie che un...

Altre definizioni con colpito; virus; infermo; colpito da ordine di cattura; È colpito dalla fibrillazione; Come un pedone colpito da un auto; colpito da qualcosa di davvero ammirevole; Studiano virus e batteri; Trasmissione di un virus ; Emarginati... come virus in laboratorio; Diffuso antivirus per PC; Cerca nelle Definizioni