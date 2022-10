Colosso del settore alimentare con sede svizzera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colosso del settore alimentare con sede svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NESTLÈ

Significato/Curiosita : Colosso del settore alimentare con sede svizzera

798562; 8.231973 la svizzera (in tedesco schweiz, in francese suisse, in romancio svizra), ufficialmente confederazione svizzera (in tedesco schweizerische...

nestlé s.a. o société des produits nestlé s.a. (pronuncia: /ns'le/) è un'azienda multinazionale attiva nel settore alimentare, con sede a vevey, in svizzera... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

