Colorate come le ciliegie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colorate come le ciliegie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROSSE

Significato/Curiosita : Colorate come le ciliegie

ciliegia vivo, spesso indicato anche come ciliegia fluorescente. a destra è mostrato il color ciliegia amaranto. è il colore dei fiori delle ciliegie...

Le brigate rosse (br) sono state un'organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra costituitasi nel 1970 per propagandare e sviluppare la lotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con colorate; come; ciliegie; colorate spille su baveri e zainetti; Acque salate asiatiche... colorate ; Spazi verdi caratterizzati da fioriture ricche e colorate ; Immagine realizzata con l uso di tessere colorate ; Bianche... come una Via stellare; come dire nulla; Esploso come un palloncino; come le due sorelle Olsen del cinema; ciliegie agrodolci; ciliegie dal gusto asprigno; Le ciliegie che screziano di rosso i gelati; L albero delle ciliegie siciliane; Cerca nelle Definizioni