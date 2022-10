Ciuffo di barba lasciata solo sul mento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciuffo di barba lasciata solo sul mento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIZZETTO

Significato/Curiosita : Ciuffo di barba lasciata solo sul mento

Nel 1925, la barba d'oro del peso di 2,5 chili, decorata con dei lapislazzuli per rendere il motivo dell'intreccio, era separata dal mento; fu riattaccata...

Per la sua cura. il pizzetto deve avere i contorni ben definiti. se con la barba, infatti, ci si può un po' sbizzarrire, il pizzetto è per i precisi, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con ciuffo; barba; lasciata; solo; mento; Frutto tropicale dal grande ciuffo ; ciuffo di penne ad ornamento di un cappello fra; Frutto tropicale giallo con un ciuffo di foglie; Uccelletto con il ciuffo ; I barba ri di Teodorico; Un accozzaglia di barba ri; Il barba ro con la leggendaria Spada di Marte; Il barba rossa imperatore del Sacro Romano Impero; lasciata da tutti; Cura... lasciata a metà; Barba lasciata crescere solo sul mento; È lasciata da credenti in luoghi sacri: offerta __; Sulla scacchiera muovono solo in diagonale; Confina solo con il deserto; Sono solo brevi momenti; Auto da corsa per un solo passeggero; Eseguire un procedimento chirurgico; Indumento senza maniche usato dai vogatori; Sentimento di contentezza; Ragionamento apparentemente contraddittorio;