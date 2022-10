Città texana da cui si controllano i voli Nasa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città texana da cui si controllano i voli Nasa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HOUSTON

L'attività mineraria, e per il supporto vitale" sul posto per i futuri voli, seguite da quattro navi nel 2024, due con equipaggio e due con attrezzatura e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi houston (disambigua). houston (/'hjustn/ ascolta[·info]) è una città (city) degli stati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con città; texana; controllano; voli; nasa; I diversi settori di una città ; Vi si trova la città portuale di Douala; La città dove Carlo Martello sconfisse i Saraceni; città omerica; Città texana ; Una festa texana ; La città texana di un famoso centro spaziale; La città texana con Fort Alamo; Quelli telefonici si controllano nelle indagini; controllano il lido e chi sta in mare; Si controllano quelli della pressione; Si controllano con un martelletto; Station wagon per terreni disagevoli ; Un antico gioco orientale da tavoli no; Disgustosi, sgradevoli ; Spaventevoli , raccapriccianti; Ispessimento della cute nasa le che causa deformità; Sonde spaziali della nasa lanciate nel 1977; Parte della medicina che si occupa delle malattie nasa li; Buchi nasa li;