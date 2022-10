Città italiana famosa per i suoi canali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città italiana famosa per i suoi canali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VENEZIA

Altre definizioni con città; italiana; famosa; suoi; canali; città del Vietnam sulle rive del fiume dei Profumi; La città di Verga; La città in cui nacque Einstein; La città di un Palio; La Claudia attrice italiana esperta di Taekwondo; Agenzia turistica italiana ; Studia la lingua italiana : Accademia della __; Regione italiana della Ferrero e delle Langhe; Il fratello di Gretel in una famosa fiaba; La sua cintura è famosa tra le costellazioni; La Emma resa famosa dalla saga di Harry Potter; Città svizzera famosa per un festival del cinema; È nota per i suoi vetri; I suoi semi si trovano sul panino per hamburger; I suoi anelli... vengono fritti; Isola che ha dato il nome ai suoi draghi; La canali s dello spettacolo; canali di scolo sui tetti; Ha molti canali ; La canali s della tivù; Cerca nelle Definizioni