Città del Vietnam sulle rive del fiume dei Profumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città del Vietnam sulle rive del fiume dei Profumi.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : HUE

Significato/Curiosita : Citta del vietnam sulle rive del fiume dei profumi

Il fiume dei profumi (sông huong in vietnamita, rivière des parfums in francese) è un fiume costiero del vietnam che attraversa l'antica città di hu...

hu è una città del vietnam, capoluogo della provincia di thua thien-hue, nella regione della costa del centro-nord, e conta circa 350.000 abitanti.

