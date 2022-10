Ciascuno di essi si lega a uno specifico antigene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciascuno di essi si lega a uno specifico antigene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTICORPI

Significato/Curiosita : Ciascuno di essi si lega a uno specifico antigene

Qualsiasi antigene che riconosca come estraneo e potenzialmente dannoso. il termine antigene è un sostantivo maschile e aggettivo, composizione di anti (contro)...

Immunoglobuline presero il nome attuale di anticorpi mentre le molecole in grado di legarli antigeni. i primi studi sugli anticorpi analizzavano immunoglobuline presenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

