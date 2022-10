Chiamare in soccorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiamare in soccorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INVOCARE

Significato/Curiosita : Chiamare in soccorso

Loro volta (senza segnalarne la presenza e chiamare/prestare soccorso), già in presenza di omissione di soccorso da parte di chi ha una condotta riconducibile...

Probabilmente, rappresentava dapprima una figura umana nell'atto di pregare o invocare, ed era basata sul geroglifico egizio, pronunciato in modo diverso. in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con chiamare; soccorso; È in sovraimpressione per chiamare in diretta TV; Si possono anche chiamare Avellinesi; Così si può chiamare l ufficio di una banca; Tre lettere per richiamare l attenzione; soccorso ; Prestare soccorso ; Ambulatorio di pronto soccorso ; Nave che prestò soccorso ai naufraghi del Titanic; Cerca nelle Definizioni