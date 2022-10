Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PANIERE

Significato/Curiosita : Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo

In statistica economica, il paniere, o paniere di consumo, è un insieme di beni e servizi rappresentativi degli effettivi consumi delle famiglie in uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con cesto; vimini; usato; tempo; portare; cibo; Un cesto di vimini; Il cesto di frutta... per Michael Jordan; Il cesto ... dei beni valutati per l Istat; cesto artistico di fiori; Un cesto di vimini ; Lavora con i vimini ; Artigiani che intrecciano vimini ; Recipienti di vimini ; Materiale usato nella chirurgia estetica; Indumento senza maniche usato dai vogatori; Formaggio usato in dolci come cannoli o pardulas; usato per dipingere, con setole di cinghiale; La locuzione latina che si riferisce a un tempo precedente; Aprono anzitempo ; Vicino nel tempo ; Infinito nel tempo ; Facile da trasportare ; Scusare qualcuno e non portare rancore; Difficile da sopportare ; Curare, medicare, riportare in salute; Lo è un cibo poco saporito; Riserva di cibo o guardia del corpo; Termine generico che indica il cibo per animali; Pieno e soddisfatto dal cibo ; Cerca nelle Definizioni