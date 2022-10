La cavità che contiene gli occhi nel cranio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cavità che contiene gli occhi nel cranio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORBITARIA

Significato/Curiosita : La cavita che contiene gli occhi nel cranio

Quattro paia di cavità all'interno delle ossa del massiccio facciale, comunicanti tramite canali ossei ed orifizi con le cavità nasali, che a loro volta...

Cavità orbitaria con la fossa cranica media. termina a livello del foro ottico, in cui decorre il nervo ottico. termina a livello della fessura orbitaria inferiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Cavità orbitaria con la fossa cranica media. termina a livello del foro ottico, in cui decorre il nervo ottico. termina a livello della fessura orbitaria inferiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022