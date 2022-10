Cattiva come una mela avariata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cattiva come una mela avariata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARCIA

Significato/Curiosita : Cattiva come una mela avariata

Insieme in quanto mary, scappa di continuo da cletus che arriva nella grande mela, per riportarla a springfield. in questo episodio, mary appare cresciuta...

269484 marcia – asteroide del sistema solare marcia – genere di composizione musicale marcia – variante in varie lingue del nome proprio di persona femminile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con cattiva; come; mela; avariata; Il nome della Regina cattiva di Biancaneve; cattiva fama, nomea; Poeticamente cattiva ; La cattiva figlia di Eris; Un corpo... come quello del David di Michelangelo; Intrattenitori come Ficarra e Picone; come il cinema ma dal vivo; come il naso di Dante Alighieri; Dall aspetto che ricorda la mela nzana; Una varietà di mela rossa; Varietà di mela con buccia gialla; Un piatto a base di mela nzane; Così è la frutta avariata ; Cerca nelle Definizioni