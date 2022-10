Carenza di globuli rossi nel sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carenza di globuli rossi nel sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANEMIA

Significato/Curiosita : Carenza di globuli rossi nel sangue

Per carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (abbreviato in g6pd-carenza) si intende un quadro patologico ereditario legato al cromosoma x (x-linked)...

Cercando il film di alberto abruzzese e achille pisanti, vedi anemia (film). si definisce anemia (dal greco aµa, anaimìa, «senza sangue») la riduzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

