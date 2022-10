Le carceri in tono gergale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le carceri in tono gergale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GATTABUIE

Significato/Curiosita : Le carceri in tono gergale

Monte di pietà; incarica così capannelle di trovare una pecora, termine gergale malavitoso per indicare qualcuno che, dietro compenso, sconti la pena al...

Prigione. la prigione (anche detta carcere, penitenziario, dispregiativo gattabuia o galera), è un luogo, generalmente sotto l'amministrazione diretta di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con carceri; tono; gergale; carceri ; Le carceri per chi non ha ancora compiuto 18 anni; carceri , ma in modo antiquato e dotto: __ galere; Svuota le carceri ; Un punto che fa... mutar tono ; Si ripetono in comasco; L ufficio dal quale partono gli ordini; Si ripetono nell esercizio; Una breve fuga d amore... un po gergale ; Un no gergale ; Termine gergale che indica una donna alta e magra; Parola gergale che indica un amore giovanile; Cerca nelle Definizioni