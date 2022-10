Cantare senza accompagnamento musicale: a __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantare senza accompagnamento musicale: a __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPPELLA

Significato/Curiosita : Cantare senza accompagnamento musicale: a __

Vocali con accompagnamento, in cui gli strumenti si limitavano a rafforzare le voci raddoppiandone le linee senza aggiungere nuove linee musicali. il caso...

Vedi cappella (disambigua). disambiguazione – "cappelle" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cappelle (disambigua). la cappella è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

