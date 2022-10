Il bue... lo dice all asino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bue... lo dice all asino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORNUTO

Significato/Curiosita : Il bue... lo dice all asino

Della pertosse all'asino e al somaro: un bambino guarisce se beve l'acqua avanzata ad un asino o a un somaro. a montemarcello (la spezia) il bambino guarisce...

Altri file su il magnifico cornuto (en) il magnifico cornuto, su internet movie database, imdb.com. (en) il magnifico cornuto, su allmovie, all media network... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

