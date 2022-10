Bucare una gomma dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bucare una gomma dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FORARE

Significato/Curiosita : Bucare una gomma dell auto

Moltiplicano l'attività e, proprio attraverso la notizia, cercano di "bucare" il muro di gomma dell'informazione, spesso interessata solo agli aspetti folcloristici...

Con il termine piquerismo (dal francese piquer, pungere, forare) si indica un particolare tipo di parafilia consistente nel ricercare il piacere pungendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Con il termine piquerismo (dal francese piquer, pungere, forare) si indica un particolare tipo di parafilia consistente nel ricercare il piacere pungendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con bucare; gomma; dell; auto; In fondo a bucare st; Prestigioso undici di bucare st; Serve a bucare i muri, ma lo usa anche il dentista; Ai lati di bucare st; Quelle di gomma fanno il passo felpato; In colla e in gomma ; Una gomma ricavata dalle acacie; La gomma per le suole; La polizia segreta dell a Germania nazista; La stanza dell a casa con poltrone e divani; Unità dell esercito romano; Charles Darwin scrisse quella dell e specie; auto biografia del regista Muccino: La vita __; auto da corsa per un solo passeggero; Cassa della posta anta dell auto ; Rotazione di un auto fuori controllo;