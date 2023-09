Borracce di pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Borracce di pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OTRI

Significato/Curiosita : Borracce di pelle

Marcia verso il fiume cambise, facendo riempire con acqua ben 10.000 borracce di pelle ai suoi soldati, vista l'aridità del paese in cui si trovava, e sebbene... Contiene immagini o altri file su otri (en) otri, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) otri, su peakware.com. portale grecia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Borracce di pelle : borracce; pelle;

Su: Esercito, fu l'inventore, intorno al 1860, della borraccia, allora fabbricata in legno. le saranno costruite in alluminio a partire dal 1912... ...Misure daSu: Hypnos scoprì che alcuni digimon (denominati da loro "entità") stavano penetrando nel mondo reale. per cui, all'agenzia fu assegnato il nuovo ...È meta digrinaggi; Una supttile come la scarpiera; Epidermide; Relativo alla; Una borraccia di