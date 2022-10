In bocca al neonato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In bocca al neonato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CIUCCIO

Significato/Curiosita : In bocca al neonato

La malattia mano-piede-bocca (mmpb, hfmd hand foot and mouth disease) è una sindrome causata da virus intestinali della famiglia dei picornaviridae. i...

Disambiguazione – "ciuccio" rimanda qui. se stai cercando il mammifero ungulato, vedi equus asinus. il succhietto (conosciuto anche come ciucciotto o ciuccio) è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con bocca; neonato; La bocca di Livio; È sulla bocca di tutti; La fa venire in bocca il desiderio di un buon cibo; In bocca a Popeye; neonato della pecora; Grassoccio, come un neonato in salute; Abitino leggero che si metteva indosso al neonato ; Il pasto del neonato ; Cerca nelle Definizioni