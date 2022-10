La biologia specializzata negli animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La biologia specializzata negli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ZOOLOGIA

Significato/Curiosita : La biologia specializzata negli animali

Affatto. negli organismi procarioti è ricoperta da un rivestimento protettivo chiamato parete cellulare, assente invece negli eucarioti animali; nelle cellule...

All'uomo), contribuì allo sviluppo della zoologia. nel medioevo, ma soprattutto nel rinascimento, la zoologia comincia ad acquistare le sue vere sembianze... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con biologia; specializzata; negli; animali; In biologia lo sono i trigliceridi; In biologia si chiama Solanum lycopersicum; Una materia puramente teorica come la fisica o la biologia ; Microscopio : biologia = telescopio : x; Artigiana mobiliera specializzata ; Una sarta specializzata in... cavalli; Una scienziata specializzata ... in virus; Un'azienda specializzata in cataloghi fotografici; Bufera, tormenta... negli X-Men; Sono ferme negli ingorghi; Gira negli ambienti fumosi; Si mangiano negli scacchi; animali che compongono la barriera corallina; Termine generico che indica il cibo per animali ; animali , belve; animali come i grizzly; Cerca nelle Definizioni